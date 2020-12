Operação Lei Seca vai intensificar as ações de educação e fiscalização em todo o Estado do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 15:08 | Atualizado 30/12/2020 15:21

Rio - A Operação Lei Seca vai intensificar as ações de educação e fiscalização em todo o Estado do Rio de Janeiro, a partir desta quinta-feira (31/12) até a madrugada de domingo. Ao todo estão previstas 39 ações diurnas e noturnas.



Desde a retomada das blitzes de fiscalização, em outubro, o percentual de motoristas flagrados com sinais de alcoolemia aumentou 150%. Antes da suspensão da fiscalização por conta da pandemia da Covid-19, em março, a média era de 4,6% e atualmente é de 11,5%.



O superintendente da operação, tenente-coronel Marcelo Rocha, afirma que com o aumento dos índices de alcoolemia as operações de fiscalização serão intensificadas, principalmente no Réveillon.



"A equipe irá fazer 39 operações de fiscalização e educação, principalmente nas saídas de praias, locais de diversão e nas rodovias em conjunto com o Batalhão de Polícia Rodoviária. Serão 250 agentes trabalhando com o horário intensificado para levar mais segurança para a população", destacou.



Operação Verão



Desde o início da operação Verão, em 21 de dezembro, 904 motoristas foram abordados em 45 ações em diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro. Durante a fiscalização foram flagrados 104 condutores com sinais de alcoolemia. A Operação Verão se estende até o fim da estação e tem como objetivo realizar blitzes diurnas de fiscalização e conscientização nas principais áreas de lazer e praias.