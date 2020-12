Ponte Rio-Niterói é uma das mais importantes vias do estado do Rio Imagem Internet

Publicado 30/12/2020 16:11 | Atualizado 30/12/2020 16:13

Rio - Os cariocas que deixaram para viajar de última hora no Réveillon não encontrarão vida fácil pela frente. Isso porque algumas das principais vias de saída do município do Rio apresentam retenção de veículos e trânsito lento, nesta quarta-feira (30). A Ponte Rio-Niterói, por exemplo, tem tráfego intenso de carros no sentido Região dos Lagos, e o tempo de travessia é de aproximadamente 40 minutos. Já na direção de quem vai para a capital, o fluxo é normal e os motoristas não encontram engarrafamento, passando pela via em apenas 13 minutos.

Na Linha Amarela, o cenário não é diferente. No sentido Barra da Tijuca, o trânsito se encontra lento devido ao grande número de veículos que passam pelo local. De acordo com a Lamsa, concessionária que administra a via, a lentidão vai desde a Avenida Bento Ribeiro Dantas até o acesso 8, em Bonsucesso. Na pista de quem segue para o Fundão, o tráfego está normalizado e sem retenções.

Quem optou por pegar a Avenida Brasil também encontra dificuldades em se deslocar na tarde desta quarta. Por volta das 15h, os dois sentidos da via registraram pontos de congestionamento. No sentido Centro, o trânsito era intenso, de Benfica até a alça de acesso à Ponte Rio-Niterói. Em direção à Zona Oeste do Rio, o panorama era o mesmo: engarrafamento após a saída da Linha Amarela e de Realengo até Padre Miguel.

O mesmo problema é encontrado na Linha Vermelha. Devido ao grande contingente de veículos, as duas pistas apresentam retenção e fluxo lento, tanto para aqueles que vão no sentido Baixada Fluminense quanto para os que seguem na direção da Região Central do Rio. A Rodovia Washington Luiz (BR-040) é outra via de saída da capital fluminense que está com trânsito e grande tráfego de carros.

Via Lagos com fluxo normal e sem congestionamento

Ao contrário da maioria das principais vias do estado, que apresentam congestionamentos e retenção em vários pontos, a Via Lagos se torna uma boa opção para quem deseja viajar nesta quarta e passar o Réveillon longe da capital fluminense. Tanto na pista sentido Região dos Lagos quanto na que segue em direção ao Rio, o fluxo de veículos está normalizado e, segundo a CCR, empresa que administra a via, não há nenhum registro de engarramento ou lentidão.