Bênçãos dos Capuchinhos serão dadas na calçada em frente ao Santuário Divulgação

Por O Dia

Rio - A tradicional bênção da primeira sexta-feira do ano não ficou de fora do "novo normal" em decorrência da pandemia da covid-19. As missas que aconteciam de hora em hora nos anos anteriores terão dez celebrações a menos do que de costume. Para evitar aglomerações, as bênçãos acontecerão das 6h às 19h em frente à igreja, localizada na Rua Haddock Lobo, nº 266, na Tijuca, Zona Norte do Rio, e as cinco missas do dia serão celebradas sem a presença de fiéis.

Publicidade



abertos. Para os fiéis que compareceram ao local, a bênção será dada através dos portões da frente do Santuário nos horários informados. Seguindo as orientações das autoridades sanitárias e da Arquidiocese do Rio de Janeiro e considerando o risco de aglomeração de pessoas nas dependências do Santuário, as missas serão celebradas nos seguintes horários: 7h, 9h, 12h, 15h e 18h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais ( Facebook Youtube ). De acordo com o reitor e pároco, Frei Jorge de Oliveira, os portões de entrada na igreja não serãoabertos. Para os fiéis que compareceram ao local, a bênção será dada através dos portões da frente do Santuário nos horários informados.

Anteriormente, a programação contava com o total de 15 missas no Santuário, e arrastava milhares de fiéis para receberem a água benta, uma "bênção dos barbadinhos", como é conhecido entre os religiosos. Essa tradição entre os cariocas ocorre todos os anos, desde o século XIX, logo após o Natal e as festas de Ano Novo.

Publicidade

Nesta época, em tempos normais, diversas missas eram celebradas num único dia para atender as milhares de pessoas que se deslocam de todos os cantos da capital e de outras cidades do Estado do Rio de

Janeiro para assistirem uma das missas e em seguida a bênção. A bênção dos frades capuchinhos é hoje patrimônio cultural carioca, assim como a procissão da festa de São Sebastião, realizada no dia 20 de janeiro.