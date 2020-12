Ocorrência foi registrada na 76ª DP Foto: Reprodução / Google Street View

Rio - Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam cinco homens, nesta quarta-feira, após troca de tiros no Morro do Estado, em Niterói. Com os criminosos, foram apreendidos quatro granadas, uma pistola, seis rádios transmissores e drogas.

Os policiais militares foram alvos de tiro enquanto se deslocavam até o Posto de Policiamento Comunitário do Morro do Estado. Os criminosos tentaram fugir, mas foram localizados pelos agentes da PM. A ocorrência foi registrada na 76ª DP, no Centro de Niterói.