Por O Dia

Publicado 30/12/2020 18:42

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, firmou nesta quarta-feira (30), convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para a formação docente inicial e continuada em diversas áreas do conhecimento dos professores de 48 escolas da rede municipal. A parceria que começou em outubro de 2020 tem como objetivo promover, por meio do Complexo de Formação de Professores da UFRJ, o vínculo entre a universidade e a educação municipal carioca — da Educação Infantil ao Ensino de Jovens e Adultos.



Para a execução do projeto em 2020 foram realizadas videoconferências apresentando a proposta, adesão e ativação das escolas a fim de estabelecer, pelos próximos dois anos, o trabalho de formação continuada entre os membros da comunidade escolar e universitária.

A ideia é de que no início de 2021 os articuladores da UFRJ e escolas elaborem um projeto de possibilidades de trabalhos na Educação, personalizando uma cartografia do que a universidade dispõe para cada unidade, como seminários, troca de experiências, estágios, práticas de saberes entre docentes e licenciados e oficinas.