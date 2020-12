Boletim covid-19, desta quarta-feira, dia 30, mostra 25.303 óbitos e 428.373 casos confirmados Divulgação

Publicado 30/12/2020 18:36

O Rio de Janeiro chegou a 428.373 casos confirmados e 25.303 óbitos por coronavírus. Somente nesta nesta quarta-feira (30) foram registrados 225 mortes pela doença. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Segundo o boletim, há ainda 470 óbitos em investigação e 2.469 foram descartados. Entre os casos confirmados, 398.011 pacientes se recuperaram da doença.

A SES informa que os óbitos registrados nas últimas 24 horas não aconteceram todos nesta quarta-feira. Eles estão distribuídos entre 13 de setembro a 30 de dezembro, datas que representam as semanas 38 a 53 da pandemia (semanas epidemiológicas). Por fim, a secretaria esclareceu que existe essa defasagem porque a data de registro dos óbitos e a data em que eles são divulgados pelos boletins não acontecem sempre no mesmo dia.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 164.782



Niterói - 22.764



São Gonçalo - 18.090



Belford Roxo - 13.498



Duque de Caxias - 13.118



Macaé - 12.525



Volta Redonda - 12.359



Teresópolis - 12.111



Campos dos Goytacazes - 11.706



Nova Iguaçu - 9.656



Angra dos Reis - 8.097



Nova Friburgo - 6.615



Barra Mansa - 5.540



Itaboraí - 5.436



Magé - 5.261



Maricá - 5.222



São João de Meriti - 4.937



Cabo Frio - 4.689



Itaperuna - 4.347



Três Rios - 4.272



Resende - 4.143



Petrópolis - 3.883



Rio das Ostras - 3.611



Itaguaí - 3.235



Queimados - 3.146



Rio Bonito - 2.943



Guapimirim - 2.918



Araruama - 2.205



Mesquita - 2.097



Nilópolis - 2.078



São João da Barra - 1.964



Barra do Piraí - 1.866



Casimiro de Abreu - 1.806



Piraí - 1.721



São Pedro da Aldeia - 1.705



Santo Antônio de Pádua - 1.672



Paraíba do Sul - 1.670



Saquarema - 1.525



Iguaba Grande - 1.478



Mangaratiba - 1.476



Tanguá - 1.430



Armação dos Búzios - 1.303



Paracambi - 1.288



Varre-Sai - 1.278



Porciúncula - 1.271



Valença - 1.168



Vassouras - 1.158



Paraty - 1.148



Seropédica - 1.123



Pinheiral - 1.115



Conceição de Macabu - 1.109



Bom Jesus do Itabapoana - 1.105



São José do Vale do Rio Preto - 1.075



Cordeiro - 1.028



Cachoeiras de Macacu - 993



Cantagalo - 975



Quissamã - 970



Sapucaia - 948



São Francisco de Itabapoana - 901



Miracema - 852



Carapebus - 847



Itaocara - 781



Natividade - 775



Miguel Pereira - 735



Mendes - 717



Porto Real - 695



Carmo - 681



Japeri - 680



Rio Claro - 623



Engenheiro Paulo de Frontin - 600



Cardoso Moreira - 590



Itatiaia - 567



Silva Jardim - 501



Laje do Muriaé - 437



Paty do Alferes - 419



Bom Jardim - 404



Italva - 378



Sumidouro - 359



Cambuci - 358



Arraial do Cabo - 346



São Fidélis - 335



Areal - 322



Quatis - 268



Aperibé - 253



Macuco - 250



São José de Ubá - 207



Santa Maria Madalena - 188



Comendador Levy Gasparian - 177



Trajano de Moraes - 175



São Sebastião do Alto - 158



Duas Barras - 107



Rio das Flores - 35







As 25.303 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:





Rio de Janeiro - 14.743



São Gonçalo - 993



Duque de Caxias - 908



Nova Iguaçu - 859



Niterói - 690



São João de Meriti - 580



Campos dos Goytacazes - 527



Belford Roxo - 374



Petrópolis - 326



Volta Redonda - 290



Magé - 287



Itaboraí - 286



Teresópolis - 261



Nilópolis - 256



Angra dos Reis - 241



Macaé - 226



Cabo Frio - 224



Mesquita - 218



Barra Mansa - 207



Nova Friburgo - 207



Maricá - 178



Itaguaí - 165



Resende - 165



Rio das Ostras - 115



Saquarema - 102



Itaperuna - 100



Queimados - 93



Araruama - 89



Três Rios - 89



Guapimirim - 88



Rio Bonito - 87



Barra do Piraí - 85



Seropédica - 85



São Pedro da Aldeia - 76



Tanguá - 54



Japeri - 47



Casimiro de Abreu - 46



Iguaba Grande - 46



Mangaratiba - 46



Paracambi - 46



Cachoeiras de Macacu - 43



Paraty - 41



Itaocara - 38



Sapucaia - 37



São Fidélis - 35



Porciúncula - 34



Valença - 32



Vassouras - 29



Quissamã - 28



Santo Antônio de Pádua - 28



Paraíba do Sul - 26



Porto Real - 26



Rio Claro - 24



Bom Jesus do Itabapoana - 23



Conceição de Macabu - 23



Miguel Pereira - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Armação dos Búzios - 22



Pinheiral - 22



São José do Vale do Rio Preto - 20



Piraí - 16



Itatiaia - 15



Sumidouro - 15



São João da Barra - 13



Italva - 12



Areal - 10



Silva Jardim - 10



Aperibé - 9



Arraial do Cabo - 9



Engenheiro Paulo de Frontin - 9



Natividade - 8



Paty do Alferes - 8



Cambuci - 7



Cantagalo - 6



Carmo - 6



São Sebastião do Alto - 6



Bom Jardim - 5



Carapebus - 5



Cardoso Moreira - 5



Comendador Levy Gasparian - 5



Duas Barras - 5



Miracema - 5



Rio das Flores - 5



Santa Maria Madalena - 5



São José de Ubá - 5



Macuco - 3



Mendes - 3



Quatis - 3



Varre-Sai - 3



Cordeiro - 2



Laje do Muriaé - 2



Trajano de Moraes - 1