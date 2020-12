Vereadores de Niterói aprovam aumento salarial do prefeito, vice e secretários Foto: Reprodução / Facebook

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 19:35 | Atualizado 30/12/2020 19:42

Rio - Os vereadores de Niterói aprovaram por 10 votos a seis, nesta quarta-feira, no segundo turno da votação, o aumento do salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários a partir de 2022. O projeto 269/2020 precisará ser sancionado pelo atual prefeito, Rodrigo Neves (PDT), amanhã, no último dia de legislatura. Se não for sancionado nesta quinta-feira, ponto facultativo em Niterói, o próprio prefeito eleito, Axel Grael (PDT), precisará sancioná-lo.

O projeto prevê o reajuste de R$ 29,5 mil para R$ 32,4 mil, o equivalente a 10%. O vice-prefeito passará de R$ 25,6 mil para R$ 28,5 mil, um aumento de 11%. Já os secretários municipais passarão de R$ 12,3 mil para R$ 16,5 mil, o equivalente a 34%.

O prefeito eleito e o vice, Paulo Bagueira, atual presidente da Câmara dos Vereadores, serão os primeiros a se beneficiarem do aumento salarial. O projeto aprovado nesta quarta teve uma mudança. Se sancionado, o reajuste começará a valer no dia 1º de janeiro de 2022.