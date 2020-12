Vacinação Foto: divulgação

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou, nesta quarta-feira, o Plano de Contingência do Governo do Rio para a vacinação contra a covid-19. O plano estabelece toda a estratégia de imunização no estado, em combinação com o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Governo Federal. O objetivo é preparar a infraestrutura do Rio para que não ocorram atrasos na vacinação dos cidadãos fluminenses. A previsão é de que sejam vacinadas 5,5 milhões de pessoas no estado do Rio e cada pessoa deverá receber duas doses do imunizante.



O Ministério da Saúde prevê no Plano Nacional de Imunização que as vacinas sejam distribuídas para todos os estados e que a vacinação contra a covid-19 seja feita em quatro etapas, obedecendo a critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses. No estado do Rio, essas quatro fases iniciais irá comtemplar 5.454.912 cidadãos fluminenses.



A primeira fase prioriza os trabalhadores da saúde, idosos a partir de 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (asilos e instituições psiquiátricas) e a população indígena. A segunda fase inclui pessoas de 60 a 74 anos. Já a terceira etapa prevê que a vacina seja aplicada em pessoas com comorbidades que apresentem maior chance de agravamento da doença (como portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares). A quarta fase abrangerá professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade.



No estado do Rio, serão vacinados na primeira fase cerca de 811.235 idosos acima de 75 anos; 545.197 trabalhadores da saúde; 339 indígenas; e 10.892 mil idosos em instituições de longa permanência, totalizando aproximadamente 1.367 milhões de pessoas. Na segunda fase, serão cerca de 2.181.861 idosos na faixa de 60 a 74 anos, e na terceira, cerca de 1.666.259 pessoas com comorbidades. Na quarta fase, os vacinados serão aproximadamente 97.225 professores; 92.205 profissionais das forças de segurança pública e salvamento; 991 funcionários do sistema prisional e 48.708 privados de liberdade.



Rio já recebeu oito milhões de agulhas e seringas



Um primeiro lote com oito milhões de agulhas e seringas que serão usadas na vacinação contra a covid-19, já foi recebido pela Secretaria Estadual de Saúde na semana passada. O Governo do Estado aguarda agora que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprove a compra das vacinas pelo Ministério da Saúde.



Está previsto para janeiro o recebimento de um segundo lote com mais oito milhões de agulhas e seringas. A unidade de cada material custou R$ 0,17.



Estado estará preparado para o início da vacinação



De acordo com o Plano de Contingência, foi iniciado o processo de compra de 163 câmaras refrigeradas que serão enviadas aos municípios fluminenses, para ajudar na montagem da infraestrutura local. Segundo a SES, também estão sendo comprados 50 freezers com capacidade de armazenamento a menos de 70 graus Celsius, necessários para armazenar as vacinas da Pfizer, além de 3 mil caixas térmicas com termômetro, 3 mil caixas técnicas sem termômetro e 3 mil termômetros avulsos.



De acordo com a pasta, o Governo do Estado já tem infraestrutura para armazenamento e distribuição de doses de vacina, pois faz seguidamente grandes campanhas de imunização contra a gripe e muitas outras doenças. A frota da SES será priorizada para essa distribuição. Além disso, o Plano de Contingência prevê parcerias com Defesa Civil estadual, Corpo de Bombeiros Militar, Forças Armadas e de Segurança (Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícias Federal, Civil e Militar); universidades e escolas públicas e privadas, associações de moradores, instituições religiosas, órgãos públicos como Detran, shoppings, aeroportos, entre outras estruturas.



O plano estabelece todas as ações necessárias em três fases: pré-campanha de imunização, campanha e pós-campanha.