Acessos à Av. Niemeyer são fechados após deslizamento de terra Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 22:10 | Atualizado 30/12/2020 22:12

Rio - Os acessos à Avenida Niemeyer, via que liga os bairros de Leblon e São Conrado, na Zona Sul do Rio, foram interditados na noite desta quarta-feira (30) após um deslizamento de terra na altura do número 111. O local fica próximo ao Faro Beach Club, onde na noite de terça-feira (29) foi suspensa uma festa com quase 2 mil pessoas.



De acordo com o Centro de Operações da prefeitura (Cor), homens do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da GeoRio foram acionados. Não há informações sobre vítimas.



Os motoristas que trafegam entre São Conrado e o Leblon/Gávea devem seguir pelos túneis Zuzu Angel e Acústico Rafael Mascarenhas.