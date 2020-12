Orlas do Rio ficam lotadas e com pessoas sem máscaras no último dia do ano

Rio - Por conta do aumento no número de casos e mortes pelo novo coronavírus nas últimas semanas no Rio, a prefeitura decidiu impor restrições no Réveillon e proibir a realização de festas e eventos para a chegada de 2021, com o objetivo de evitar a propagação da covid-19. Mas nem todos os cariocas estão seguindo as recomendações. Isso porque, na manhã desta quinta-feira (31), a orla da cidade ficou lotada de banhistas e pessoas caminhando sem máscaras. Além disso, muitos veículos estavam estacionados em frente às praias, o que, segundo as medidas, não está permitido.

Na manhã desta quinta, a equipe do O DIA flagrou carros sendo multados na orla de Ipanema, por estarem parados em local não autorizado. Houve ainda veículos rebocados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), somando as orlas da Zona Sul e Zona Oeste, cerca de 58 veículos em vias com proibição de estacionamento definidas pela CET-Rio foram removidos desde às 21h desta quarta-feira (30). Ainda segundo a Seop, foram aplicadas mais de 160 multas nos três pontos de bloqueios montados nas principais vias expressas do município para impedir o acesso de vans, ônibus e micro-ônibus intermunicipais.

A fiscalização nesta quinta também está sendo grande em cima de vendedores de produtos nas praias. De acordo com informações da Subsecretaria de Licenciamento, Fiscalização e Controle Urbano, da Secretaria Municipal de Fazenda, o comércio ambulante nas orlas da Zona Sul e Zona Oeste foi vistoriado e 58 itens foram apreendidos, dentre eles barracas, mesas, cadeiras, bebidas e caixas térmicas.

Falta de barreiras na Dutra e na BR-040

Duas das principais vias de saída da capital do Rio para outras cidades e estados vizinhos, a Rodovia Presidente Dutra e a BR-040 não tinham barreiras de fiscalização, na manhã desta quinta-feira, para controlar a passagem de motoristas e vistoriar os veículos, diferentemente de outros pontos do município, que contaram com a presença de agentes e fiscais.

A reportagem procurou a Prefeitura do Rio para saber por qual razão não havia barreiras nessas rodovias, mas ainda não obteve resposta.

