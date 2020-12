Arma Reprodução

Rio - Em comparação com novembro, dezembro teve redução de 33% no número de feridos por balas de fogo. De acordo com informações do "Fogo Cruzado", com exclusividade para O Dia, o número de pessoas mortas também sofreu uma queda de 31%.

No mês passado, houve 301 tiroteios/disparos de armas de fogo no Grande Rio. Já em dezembro, esse número caiu para 299 registros, tendo uma queda de 1%. Já em relação ao número de mortos e feridos, ficam: 64 e 71 em novembro e 41 e 49 em dezembro.

O Rio de Janeiro foi o município com o maior número de tiroteios/disparos de arma de fogo em dezembro: foram 160 registros, concentrando 54% dos tiros da região metropolitana (299). Em segundo lugar, com 52 registros, ficou São Gonçalo. Em terceiro, vieram Belford Roxo e Duque de Caxias, com 19 registros cada.

Em dezembro, o dia 25 concentrou o maior número de tiroteios no Grande Rio: foram 20 no Natal. Entre os mortos, os dias 12 e 20 tiveram o maior número de vítimas, foram 5 em cada. Já entre os feridos, o penúltimo dia do ano, dia 30, concentrou o maior número de registros (6).

A Vila Kennedy, na Zona Oeste, foi o bairro com o maior número de tiroteios em dezembro: foram 19 registros. Amendoeira, em São Gonçalo, teve 15 tiroteios. Em seguida, vieram Costa Barros (10), Penha (8), Vila Isabel (8) e Tijuca (8).