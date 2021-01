Igreja da Penha será iluminada e emanará palavras positivas para os cariocas Divulgação

Publicado 31/12/2020 16:16

Rio - Solidariedade e esperança são as palavras que irão acender antes da meia-noite na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França, popularmente conhecida como Igreja da Penha. Para entrar 2021 desejando boas vibrações para a população, principalmente neste ano devido a pandemia do covid-19, o tradicional santuário católico localizado no bairro da Penha, na cidade do Rio de Janeiro, foi o monumento escolhido para receber a partir de meia-noite um espetáculo de luz e tecnologia realizada pelo Projeta Rio.



Apenas com a equipe técnica e sem convidados, todo este esplendor se transforma em uma grande apresentação de iluminação sincronizados a uma música que irá acompanhar o movimento, quase que uma dança de luzes para enviar esta energia colorida de positividade para as pessoas. Um minuto de silêncio será feito para homenagear as vítimas de covid-19 que se foram e agradecer as que se recuperaram da doença.



A autoria da composição musical é do MC Vinimax, cantor, DJ e produtor musical que fará uma live com versos de free style (uma improvisação característica do hip hop) especialmente para a ocasião que engloba o bairro, integra a música ao projeto, a igreja, a religião católica, como fosse uma integração de todos dentro do estilo musical que é o funk.

A ideia é compor uma combinação de luzes e animações que este ano está inovando. Além da tradicional entrega de projeção mapeada na fachada da igreja entregará o que será um novo módulo nas oficinas do Projeta Rio.



"Uma instalação lumínica que combinada com a projeção mapeada transforma o espetáculo em uma atração ainda mais surpreendente. Vamos ter algumas palavras de otimismo como Fé, Paz, Amor, União e Esperança com iluminação de neon acompanhando as mensagens na fachada da igreja", explica Aline Miranda, sócia da Touchers Transmídia e idealizadora do Projeta Rio.



Uma live será transmitida pela internet às 19h com o Padre Thiago Sardinha de Jesus subindo a escadaria, rezando o terço de Nossa Senhora. Quando chegar lá em cima abrirá a porta da igreja como um gesto simbólico de iniciar uma esperança para 2021 e ao entrar na igreja queimará todos os pedidos que as pessoas deixaram diante de Nossa Senhora da Penha como um gesto de súplica para os pedidos do ano que se aproxima. À meia-noite as luzes da igreja serão acesas, tocarão os sinos, uma música e uma oração será realizada.

A produção do conteúdo é do renomado internacionalmente Vj Eletroiman, que mora em Barcelona e todo ano vem para o Brasil entregar o réveillon do Projeta Rio e do Vj Notivago, coordenador das oficinas e responsável pelo mapping realizado com os alunos do projeto.



A realização do evento conta com o apoio de grandes empresas cariocas e paulistas como a Tangivel, Laroie, Cinerama Brasilis, Digital Brain e On Projeções.



As oficinas esse ano seriam realizadas nas comunidades de Tavares Bastos (Catete) e Rio das Pedras (Jacarepaguá), porém, por conta da pandemia, elas não foram realizadas.



"Esse ano de 2020 foi atípico e por termos realizado uma seleção e um início de trabalho com as lideranças locais conseguimos desenvolver um trabalho com artistas das comunidades para a entrega dessa surpresa na noite da virada", diz Aline.



Serviço - Réveillon 2021 na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França



Data: 31 de dezembro



Horário: 19h – live e show de luzes a partir de meia-noite



Canal do Youtube: Projeta Rio - https://www.youtube.com/channel/UCTmJGaQANXRsVBu_mPJW