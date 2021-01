Teto de gesso da loja Ponto Mix, em Santa Cruz, desabou Reprodução/Google Maps

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 16:33 | Atualizado 31/12/2020 20:38

Rio - O teto de gesso de uma loja no calçadão de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, desabou na tarde desta quinta-feira (31) e sete pessoas ficaram com ferimentos leves. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas foram atendidas no local e encaminhadas ao hospital.

O acidente aconteceu por volta das 14h05 na loja Ponto Mix, que fica na Rua Felipe Cardoso. Nenhum dos feridos corre risco de morte. Quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital Pedro II pelos bombeiros, e as outras três pelo Samu.

Por causa do acidente, houve aglomeração na porta da loja. Sangue também pôde ser visto na calçada, onde os sete feridos foram atendidos. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incidente.