Estado do Rio tem 25.530 mortes por covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 18:14 | Atualizado 31/12/2020 18:15

O Rio de Janeiro alcançou 434.648 casos confirmados e 25.530 mortes por covid-19. Segundo o último boletim do ano de 2020 divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram registrados nesta quinta-feira (31) 227 óbitos, mas nem todos foram nas últimas 24 horas.

A SES também ressalta que os novos óbitos registrados estão distribuídos entre 10 de maio e 31 de dezembro, datas que representam as semanas epidemiológicas de 20 a 53 da pandemia. A pasta explica ainda que os 6.275 novos casos divulgados no novo boletim representam dados represados devido ao feriado de Natal.



Há ainda 487 óbitos em investigação e 2.487 foram descartados como coronavírus. Entre os casos confirmados, 397.324 pacientes se recuperaram da doença.

Confira os casos confirmados de covid-19 por município:



Rio de Janeiro - 165.079

Niterói - 22.872

São Gonçalo - 18.272

Belford Roxo - 14.046

Duque de Caxias - 13.217

Macaé - 12.793

Volta Redonda - 12.704

Teresópolis - 12.341

Campos dos Goytacazes - 11.926

Nova Iguaçu - 9.795

Angra dos Reis - 8.433

Nova Friburgo - 6.958

Barra Mansa - 5.663

Itaboraí - 5.478

Maricá - 5.382

Magé - 5.268

São João de Meriti - 4.976

Cabo Frio - 4.865

Resende - 4.699

Itaperuna - 4.504

Três Rios - 4.279

Petrópolis - 3.959

Rio das Ostras - 3.666

Itaguaí - 3.256

Queimados - 3.169

Rio Bonito - 3.035

Guapimirim - 2.926

Araruama - 2.214

Mesquita - 2.119

Nilópolis - 2.102

São João da Barra - 2.015

Barra do Piraí - 1.951

Casimiro de Abreu - 1.871

Piraí - 1.746

São Pedro da Aldeia - 1.730

Paraíba do Sul - 1.722

Santo Antônio de Pádua - 1.687

Armação dos Búzios - 1.558

Saquarema - 1.529

Tanguá - 1.509

Mangaratiba - 1.507

Iguaba Grande - 1.502

Paracambi - 1.306

Varre-Sai - 1.298

Porciúncula - 1.281

Vassouras - 1.206

Valença - 1.177

Pinheiral - 1.168

Paraty - 1.158

Seropédica - 1.129

Conceição de Macabu - 1.118

Bom Jesus do Itabapoana - 1.109

São José do Vale do Rio Preto - 1.090

Cordeiro - 1.078

Cantagalo - 1.010

Cachoeiras de Macacu - 1.008

Quissamã - 989

Sapucaia - 980

São Francisco de Itabapoana - 913

Miracema - 867

Carapebus - 857

Mendes - 806

Itaocara - 797

Natividade - 780

Miguel Pereira - 740

Porto Real - 737

Carmo - 709

Japeri - 692

Rio Claro - 647

Engenheiro Paulo de Frontin - 621

Cardoso Moreira - 618

Itatiaia - 577

Paty do Alferes - 502

Silva Jardim - 502

Laje do Muriaé - 443

Bom Jardim - 423

Italva - 379

Cambuci - 367

Sumidouro - 363

Arraial do Cabo - 351

São Fidélis - 339

Areal - 325

Quatis - 278

Macuco - 258

Aperibé - 253

São José de Ubá - 207

Santa Maria Madalena - 188

Trajano de Moraes - 183

Comendador Levy Gasparian - 177

São Sebastião do Alto - 176

Duas Barras - 110

Rio das Flores - 35



Já as 25.530 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 14.860

São Gonçalo - 1.018

Duque de Caxias - 908

Nova Iguaçu - 872

Niterói - 690

São João de Meriti - 580

Campos dos Goytacazes - 529

Belford Roxo - 375

Petrópolis - 326

Volta Redonda - 298

Magé - 288

Itaboraí - 287

Angra dos Reis - 268

Teresópolis - 261

Nilópolis - 258

Macaé - 231

Cabo Frio - 226

Mesquita - 218

Barra Mansa - 209

Nova Friburgo - 207

Maricá - 179

Itaguaí - 166

Resende - 165

Rio das Ostras - 117

Saquarema - 103

Itaperuna - 100

Queimados - 94

Três Rios - 90

Araruama - 89

Guapimirim - 89

Rio Bonito - 87

Barra do Piraí - 86

Seropédica - 85

São Pedro da Aldeia - 76

Tanguá - 54

Mangaratiba - 48

Iguaba Grande - 47

Japeri - 47

Casimiro de Abreu - 46

Paracambi - 46

Cachoeiras de Macacu - 43

Paraty - 41

Sapucaia - 41

Itaocara - 38

São Fidélis - 35

Porciúncula - 34

Valença - 32

Vassouras - 29

Quissamã - 28

Santo Antônio de Pádua - 28

Bom Jesus do Itabapoana - 26

Paraíba do Sul - 26

Porto Real - 26

Rio Claro - 24

Conceição de Macabu - 23

Miguel Pereira - 23

São Francisco de Itabapoana - 23

Armação dos Búzios - 22

Pinheiral - 22

São José do Vale do Rio Preto - 20

Piraí - 16

Itatiaia - 15

Sumidouro - 15

São João da Barra - 13

Italva - 12

Areal - 10

Silva Jardim - 10

Aperibé - 9

Arraial do Cabo - 9

Engenheiro Paulo de Frontin - 9

Natividade - 8

Paty do Alferes - 8

Cambuci - 7

Cantagalo - 6

Carmo - 6

São Sebastião do Alto - 6

Bom Jardim - 5

Carapebus - 5

Cardoso Moreira - 5

Comendador Levy Gasparian - 5

Duas Barras - 5

Miracema - 5

Quatis - 5

Rio das Flores - 5

Santa Maria Madalena - 5

São José de Ubá - 5

Macuco - 3

Mendes - 3

Varre-Sai - 3

Cordeiro - 2

Laje do Muriaé - 2

Trajano de Moraes - 1