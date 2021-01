Por O Dia

Publicado 01/01/2021

Rio - Os reflexos de um Réveillon marcado por dezenas de restrições em decorrência da pandemia do coronavírus já são possíveis de serem vistos. De acordo com a Comlurb, entre 31 de dezembro e 1° de janeiro, a Companhia removeu 194 toneladas de resíduos, sendo 39 toneladas apenas em Copacabana. A redução foi de cerca de 75% no total (762 toneladas em 2020) e 89% em Copacabana (351 toneladas em 2020), em relação ao ano passado.Mesmo sem a tradicional festa com queimas de fogos e shows no Rio, a Comlurb montou um esquema de limpeza especial para caso houvesse desrespeito à proibição de aglomeração em alguns pontos da cidade. A operação especial foi planejada para todos os pontos tradicionais de festividade, do Leme ao Pontal, além do Piscinão de Ramos.O trabalho começou às 22h do dia 31 e foi finalizado por volta de 8h desta sexta-feira (1).O presidente da Companhia, Flávio Lopes, acompanhou o serviço dos garis na praia e recebeu o prefeito Eduardo Paes, às 6h, em frente ao Copacabana Palace. Com a certeza de que as pessoas respeitariam a orientação de evitar aglomerações, a Comlurb trabalhou com efetivo um pouco menor do que anos anteriores:"Nossos garis têm expertise e muita experiência em limpeza de grandes eventos. O trabalho fluiu com muita tranquilidade em toda a cidade. Mas nosso planejamento foi feito levando em conta qualquer que fosse o cenário de fluxo de pessoas. E vale parabenizar a população, que contribuiu, atendendo aos pedidos para evitar as aglomerações e ficar em casa", afirmou Flávio Lopes.Este ano foram colocados 2.847 garis na operação, que tiveram à disposição o apoio 186 veículos, entre eles caminhões basculantes, compactadores, do tipo gaiola e pipas, e mais 41 equipamentos, como pás mecânicas, mini pás e tratores de praia. No ano passado, foram 3.420 funcionários distribuídos nos diversos pontos de festejo, com apoio de 177 veículos e mais 35 equipamentos.