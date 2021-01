Rio de Janeiro 31/12/2020 - Movimentação na orla de Copacabana antes da virada. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 22:28 | Atualizado 01/01/2021 01:42

Rio - O cenário do Réveillon mais tradicional do Brasil foi bem diferente este ano. Acostumada a receber milhões de turistas e cariocas na virada do ano, Copacabana, na Zona Sul do Rio, teve pouca movimentação sem a famosa queima de fogos e shows à beira mar. Com forte chuva que atingiu o estado na tarde e noite desta quinta-feira, poucas pessoas transitam pela orla ou permanecem areias da praia. Nos quiosques, a movimentação é um pouco maior. Mais perto da 0h, alguns pontos tiveram aglomeração, com pessoas descendo dos prédios e hotéis.

Na capital do Rio, foram montados 54 bloqueios em vias que dão acesso à orla da cidade, do Leme, na Zona Sul, ao Pontal, na Zona Oeste. Em Copacabana, o objetivo das barreira foi desestimular aglomerações na orla. O bairro foi "fechado" e o estacionamento na orla e nas ruas no entorno foram bloqueados. A circulação do transporte público para o acesso a Copacabana e para a Barra da Tijuca, na Zona Oeste também foram bloqueados a partir das 20h.



Apesar das restrições, a carioca Cíntia Nogueira, 40, e a filha Nicolle Fortes, 11, não desanimaram e mantiveram uma tradição que as duas realizam todos os anos: passar o Réveillon na praia.



"Tenho feito isso todos anos. Geralmente eu passo no Recreio porque moro em Campo Grande, mas, este ano, meu ex-marido, que mora em Copacabana, me convidou para vir com a minha filha. É uma tradição dar flores para Iemanjá. Em um ano tão caótico, nada melhor que a água do mar para purificar. Este ano só tenho a agradecer por ter saúde e por não perder ninguém muito próximo".



As turistas de Goiânia, Anaya Suya e Vanilda Marques, aproveitaram as areias praticamente vazia para apreciar o mar e tirar a famosa selfie. "Esta é a segunda vez que venho passar o fim de ano em Copacabana. Esse ano está bem diferente sem os fogos. Mesmo assim estamos aproveitando", contou Anaya.



