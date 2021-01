Marcinho, ex-Botafogo, vai prestar depoimento sobre acidente que matou um professor no Recreio VITOR SILVA/BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 14:36

Rio - O jogador Márcio Almeida de Oliveira, o, de 24 anos, vai se apresentar nana próxima segunda-feira (4) para esclarecer o que aconteceu na noite do acidente de carro que matou o professor Alexandre Silva de Lima e deixou uma outra professora ferida . A informação foi confirmada pelo delegado que assumiu a investigação do caso, Allan Luxardo.

De acordo com a Polícia Civil, o casal de professores atravessavam a Avenida Lúcio Costa, na altura do número 17.170, quando foram atropelados por uma Mini Cooper. O motorista do veículo, que pertence a uma empresa cujo pai do jogador é sócio, não parou para prestar socorros às vítimas. Alexandre Silva de Lima foi enterrado nesta sexta-feira (1), às 13h30, no Rio.

Já Maria Cristina foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e posteriormente transferida a uma unidade particular. Ela passou por cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável.

Em nota, a assessoria do jogador, que está sendo suspeito de conduzir o veículo no momento do acidente, informou que a família do atleta sente muito pelo ocorrido e está dando todo suporte necessário aos envolvidos. O pai do lateral, Sérgio de Oliveira, e o atleta prestarão depoimento nos próximos dias.

A polícia quer saber se era mesmo Marcinho quem estava conduzindo o veículo no momento do acidente. A suspeita de que seria ele no volante foi iniciada quando a seguradora rebocou o carro até a garagem do pai de Marcinho. Na quinta-feira, o carro passou por uma perícia na 42º DP e uma nova perícia já está marcada, desta vez com uma análise mais completa no interior do veículo.