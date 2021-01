Marcinho Vitor Silva / Botafofo

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 16:57 | Atualizado 31/12/2020 19:32

Rio - O jogador do Botafogo Márcio Almeida de Oliveira, o Marcinho, é suspeito de ter atropelado na noite desta quarta-feira uma mulher e um homem no Recreio, Zona Oeste. Os professores Alexandre Silva de Lima e Maria Cristina José Soares foram estavam na Avenida Lúcio Costa, atravessando uma rua na altura do número 17.170, quando foram atropelados. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

O motorista fugiu do local do acidente sem socorrer as vítimas. Maria Cristina foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e posteriormente transferida a uma unidade particular. Ela passou por cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável. Alexandre morreu na hora.

O jogador ainda não foi encontrado e o carro do acidente, um Mini Cooper, foi abandonado na via. O veículo pertence a uma empresa cujo pai do jogador é sócio, foi localizado, periciado e apreendido. Testemunhas foram ouvidas e as investigações estão em andamento para identificar quem dirigia o automóvel.

O Diretório Central dos Estudantes do Cefet, onde Alexandre lecionava, lamentou a morte do professor.



"Tivemos a oportunidade de conhecer o professor Alexandre para solucionar alguns problemas, e ele se mostrou muito solícito e comunicativo conosco. Uma pessoa de qualidade ímpar. Um ótimo professor. Estamos de luto e perplexos com o acontecimento, e prestamos solidariedade e recuperação à sua esposa, e aos familiares e amigos, nossos sentimentos nesse momento. Que ele descanse em paz e será sempre lembrado como parte da história do CEFET!", diz a nota.



Ainda não há informações sobre a data e local de enterro do professor.