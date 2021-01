Alagamento na Rua Ramiro Magalhães, na altura da saída 2 da Linha Amarela, no Engenho de Dentro Letícia Moura / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 11:08 | Atualizado 02/01/2021 13:20

Rio - Uma forte chuva atingiu o Rio na manhã do primeiro sábado de 2021. O temporal afetou principalmente regiões do entorno do Maciço da Tijuca. Os núcleos de chuva vieram da região da Costa Verde, chegaram à Zona Oeste e avançaram por toda a cidade. Houve bolsões d'água, fechamento de vias, interrupção no BRT, acionamento de sirenes e "cachoeira" na Rocinha. A Rua Jardim Botânico chegou a ser fechada entre a Rua Pacheco Leão e a Praça Santos Dumont, por volta das 11h.

O Rio entrou em estágio de atenção às 10h45, depois que registrou chuva acima de 5 mm em um intervalo de 15 minutos no Jardim Botânico (15,6 mm), Sepetiba (9,4mm) e Grota Funda (16,8) - o que corresponde ao protocolo necessário para a mudança de estágio. A cidade estava em estágio de mobilização desde as 0h01 de quinta-feira.

De acordo com o BRT Rio, por causa da forte chuva, que provoca alagamentos na via, o corredor Transcarioca está temporariamente interrompido na altura de Campinho. Do Galeão até Madureira/Manaceia os serviços seguem funcionando, até o momento. Os intervalos estão irregulares. No corredor Transoeste, o trecho entre Pingo d’Água e Santa Cruz segue temporariamente interrompido.

A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, subordinada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), informou que acionou, a partir das 11h03 deste sábado, 21 sirenes em nove comunidades de alto risco geológico do município onde o índice pluviométrico atingiu o protocolo de desocupação preventiva (40 mm em 1h).



Os acionamentos aconteceram nas comunidades de Rocinha, Chácara do Céu, Barão, Juramento, Morro do Céu, Pretos Forros, Parque Silva Vale, Rua Brício de Moraes e Ouro Preto - localizadas nas regiões com maior registro de chuvas. O órgão não recebeu nenhum chamado pelos canais 199 e 1746 até o momento.

"Após a construção da Linha Amarela, a Rua Ramiro Magalhães enche todos os anos, na época do verão. Infelizmente, nada é feito e estão esperando acontecer alguma tragédia", desabafou Priscila Matos, de 54 anos, moradora do Engenho de Dentro, na Zona Norte.

Temporal alaga ruas do Engenho de Dentro. #ODia pic.twitter.com/ziqv9u9gYS — Jornal O Dia (@jornalodia) January 2, 2021

Vários bolsões e alagamentos foram registrados pela cidade, dentre eles

. SÃO CONRADO: Estrada Lagoa-Barra (em diferentes pontos)



. LAGOA: Avenida Borges de Medeiros com a Rua Saturnino de Brito

. GÁVEA: Avenida Epitácio Pessoa com Rua Vinícius de Moraes



. GUARATIBA: Estrada da Pedra (altura do n° 2.036)



. JARDIM BOTÂNICO: Rua Jardim Botânico com a Rua Pacheco Leão e Parque Lage



. BOTAFOGO: Enseada de Botafogo

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), estão em andamento os seguintes pontos com bolsão d'água ou alagamento:



. ENGENHO NOVO: R. Vinte e Quatro de Maio, na altura da R. Bela Vista



. CASCADURA: Av. Ernani Cardoso, na altura da R. Padre Telêmaco



. CASCADURA: R. Domingos Lopes, na altura da R. Maria Lopes



. JACAREPAGUÁ: Av. Ayrton Senna, na altura do mercado Assaí



. BARRA: Av. Ayrton Senna, na altura do número 4.220



. Estrada Lagoa-Barra, em diferentes pontos



. IPANEMA: Av. Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinícius de Moraes



. GUARATIBA: Estr. da Pedra, altura do n° 2036



. ROCINHA: Estrada da Gávea



. PIEDADE: Av. Dom Helder Câmara, na altura do supermercado Guanabara

Bolsões d'água/ alagamentos escoados:

. MÉIER: Rua 24 de Maio, na altura da Rua Cônego Tobias



. LAGOA: Av. Epitácio Pessoa, na altura do Corte do Cantagalo



. LEBLON: Rua Mário Ribeiro, na altura da R. Ministro Raul Machado



. SÃO CONRADO: Estrada Lagoa-Barra, na altura do Gávea Golf Clube



. MÉIER: R. Dias da Cruz, na altura da R. Ana Barbosa



. JARDIM BOTÂNICO: Rua Jardim Botânico, na altura do Parque Lage e na altura da Rua Pacheco Leão



. JARDIM BOTÂNICO: Av. Borges de Medeiros com a R. Saturnino de Brito



. BOTAFOGO: Enseada de Botafogo, na altura da churrascaria Fogo de chão

Veja onde mais choveu e o acumulado nas últimas 24h (11h50)

. PIEDADE: 91,2 mm

. JARDIM BOTÂNICO:72,8mm

. ROCINHA: 62,2 mm

. GRAJAÚ-JACAREPAGUÁ: 59,2 mm

. ALTO DA BOA VISTA: 53 mm

. MÉIER: 32,4 mm

. VIDIGAL: 31 mm

. SANTA CRUZ: 27,4 mm

O tempo está instável no Rio por causa da vinda de umidade do oceano, de acordo com o sistema Alerta Rio. Ao longo do dia, a chuva seguirá de moderada a forte em pontos isolados e os ventos serão moderados (até 51,9km/h). As temperaturas estarão em queda, com a mínima prevista para 19°C e a máxima 27°C.

Veja a previsão para hoje e os próximos dias

. SÁBADO: Mínima: 19°C Máxima: 27°C (chuva de moderada a forte)

. DOMINGO: Mínima: 18°C Máxima: 27°C (chuva de fraca a moderada)

. SEGUNDA: Mínima: 28°C Máxima: 30°C (chuva de fraca a moderada)

. TERÇA: Mínima: 19°C Máxima: 32°C (sem chuva)

. QUARTA: Mínima: 20°C Máxima: 34°C (chuva isolada)