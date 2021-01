Por O Dia

Publicado 02/01/2021 13:43

Já está em funcionamento o site prometido pela Prefeitura do Rio para a população carioca acompanhar a oferta de leitos nos hospitais do município. Constava no censo hospitalar público , no início da tarde deste sábado (2) até a publicação desta matéria - os dados são atualizados constantemente -, que havia 47 leitos de UTIs vagos, 966 ocupados, 340 impedidos de uso e outros 43 cedidos, além de 563 específicos para os pacientes com covid-19.