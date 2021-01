Paes teve seu primeiro dia de reuniões com os secretários da Fazenda, Saúde e Integridade Pública Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Por Yuri Eiras

Publicado 02/01/2021 10:19 | Atualizado 02/01/2021 15:42

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), abriu trinta novos leitos de Covid-19 no Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte. Essas são algumas das 343 vagas anunciadas na sexta-feira pela Prefeitura , em um dos primeiros decretos da nova gestão. Paes também anunciou a reabertura das escolas municipais.

Outras medidas de combate à Covid-19 serão divulgadas no domingo, após reunião com secretários e pesquisadores. Paes, no entanto, voltou a afirmar que não anunciará restrições que a população não irá cumprir.

"Nós vamos anunciar medidas amanhã, mas quero repetir aqui. Se não houver colaboração, não há autoridade no mundo que consiga. Aqui, o estado dizia uma coisa, a prefeitura dizia outra. Eu não vi uma vez o governador e o prefeito comunicando juntos. Já conversei com o governador Cláudio Castro. Só assim a gente vai conseguir", comentou Paes.

"Precisamos contar com a parceria da população. As pessoas mais velhas, tomem muitos cuidados, se não puderem sair de casa é o ideal. A mesma coisa para quem tem comorbidade. Imaginar que vai ter uma quantidade de BRTs, ônibus, que vai abarcar todas as pessoas, isso não vai acontecer", disse o prefeito.

"Nós vamos abrir leitos, ou reabrir. Isso a gente vem dizendo: 343 leitos novos para o covid. Vamos desativando o hospital de campanha do Riocentro, abrimos trinta leitos no Hospital de Acari. Vai permitir que a população que tenha a doença e precise da rede pública tenha acesso ao leito hospitalar adequado".

Em um dos decretos publicados na sexta-feira, no Diário Oficial do município, a prefeitura anunciou que irá elaborar um sistema de transparência dos leitos fechados. Nesse mapa online, imprensa e população poderão saber os motivos para o fechamento, temporário ou não, de uma determinada vaga hospitalar.

"Ele vai funcionar como reserva de poltrona em cinema. A população vai ter acesso aos leitos. Isso a partir de hoje, amanhã, no máximo. Vamos ter um sistema mais claro de níveis por região administrativa. O que quero contar é com a parceria da população. Pessoas mais velhas, não se arrisquem. Temos vida normal, mas com as restrições adequadas. É importante isso. Não vou ficar brincando de botar fiscal com uma cidade desse tamanho".

Depois de se reunir com os secretários, pela manhã, o prefeito foi a pé da sede da Prefeitura até o Centro de Operações, na Cidade Nova, mesmo debaixo de chuva.

Prefeito diz que não há dinheiro para pagar servidores públicos

O prefeito Eduardo Paes, o secretário de Fazenda, Pedro Paulo e a equipe de transição da nova gestão já haviam comentado, em dezembro, do rombo no caixa do município. Neste sábado, em seu primeiro dia de trabalho na sede administrativa da Prefeitura, Paes reforçou que não há dinheiro para pagar o salário dos servidores.



"Se vai ter (dinheiro), eu não sei. Sei que não tem. É muito fácil distribuir contracheque. O governo Crivella deixou duas folhas de pagamento, e décimo terceiro descobertos. Pedro Paulo deve dar mais detalhes na segunda-feira. Mas isso é prioridade da nossa gestão".