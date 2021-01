Paes chegou à sede da prefeitura por volta das 7h Beth Santos / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 08:22 | Atualizado 02/01/2021 09:06

Eduardo Paes (DEM) cumpre agenda na sede da Prefeitura do Rio no primeiro dia após Executivo Municipal terá, ao longo deste sábado, uma série de reuniões no Centro Administrativo São Sebastião, no Centro do Rio, onde chegou por volta das 7h. A assessoria do prefeito não deu detalhes do que será discutido. Rio - O prefeitocumpre agenda na sede dano primeiro dia após tomar posse para seu terceiro mandato . O chefe doterá, ao longo deste sábado, uma série de reuniões no, no, onde chegou por volta das 7h. A assessoria do prefeito não deu detalhes do que será discutido.

No início da manhã, Paes postou em seus perfis nas redes sociais um vídeo chegando ao local, indo em direção ao seu gabinete. "Bom dia! Vamos trabalhar", escreveu na legenda.

Publicidade

Antes da entrada no gabinete, o Padre Felipe Lima fez uma benção na porta do local. O prefeito segurou a nova placa com seu nome durante a ocasião.

Publicidade

"Devidamente abençoado. Obrigado ao meu amigo Padre Felipe pela benção especial nesse primeiro dia de trabalho", resumiu Paes.

Publicidade

Na cerimônia de Posse, Paes exaltou a parceria e o diálogo com os vereadores e afirmou que irá "recuperar o tempo perdido". O prefeito garantiu que "fará um governo antirracista" e que ouvirá "todas as vozes de uma cidade tão ampla e tão diversa". Ele disse ainda que irá anunciar, neste domingo, uma série de medidas de combate à covid-19 e anunciou a criação de 343 novos leitos de UTI.

Publicidade

LEIA MAIS: Pedro Paulo fará reunião sobre pagamentos dos servidores

Palácio da Cidade, em Botafogo. Em um novo discurso, o prefeito garantiu que não medirá esforços para conter a pandemia na cidade e conseguir vacinar os cariocas. Ele ainda informou que não há uma data para o início da imunização no Rio, mas ressaltou não ter preferência quanto às vacinas. Depois da posse na Câmara, Paes empossou o seu secretariado em uma cerimônia no, em. Em um novo discurso, o prefeito garantiu que não medirá esforços para conter a pandemia na cidade e conseguir vacinar os cariocas. Ele ainda informou que não há uma data para o início da imunização no Rio, mas ressaltou não ter preferência quanto às vacinas.