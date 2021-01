Pedro Paulo, secretário de Fazenda do prefeito Eduardo Paes Luciano Belford / Agência O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 01/01/2021 18:37 | Atualizado 01/01/2021 19:04

Rio - O novo secretário de Fazenda, Pedro Paulo, revelou nesta sexta-feira (1º) que fará uma reunião neste sábado (2) para discutir o pagamento dos servidores. De acordo com ele, a quitação dessa dívida até o quinto dia útil será seu primeiro grande desafio após assumir o cargo.

Novas medidas

Também nessa sexta, a Secretaria da Fazenda anunciou um pacote de medidas com o objetivo de recompor as contas do Rio, reduzir o déficit fiscal e criar condições para a retomada de investimentos da cidade.

São, ao todo, 44 decretos, que incluem medidas emergenciais e de longo prazo para tentar reverter a crise econômica e revitalizar o fluxo de investimentos para a cidade.

As medidas mais emergenciais publicadas focam na redução e na melhoria da qualidade do gasto público municipal. Entre as medidas estão os cortes percentuais de gastos, revisão de contratos em vigor e auditorias de pagamentos e dívidas.

O custo com despesas não obrigatórias da Prefeitura, assim como o de cargos, terão um corte de 30%. O maior percentual de diminuição, no entanto, é com encargos, que devem cair pela metade.