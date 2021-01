Vereador Lucas Muniz foi nomeado secretário de Cultura e Turismo do município Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Prefeitura de São Gonçalo disse, neste domingo, que a extinção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que aconteceu no início do mandato do prefeito Capitão Nelson (Avante), Lucas Muniz (Progressistas) para o comando da pasta. Rio - Adisse, neste domingo, que a extinção da, que aconteceu no início do mandato do prefeito na sexta-feira , foi um "erro na publicação do Diário Oficial" do município. O equívoco foi corrigido em uma nova edição do DO, quando o prefeito nomeou o vereadorpara o comando da pasta.

"Fui surpreendido, assim como todos os gonçalenses, com o DO que extinguiu a Cultura, pois havia sido convidado pelo prefeito Capitão Nelson para assumir a pasta. Ao ligar para o prefeito, ele me garantiu que estava mantido o convite e que contava comigo à frente da Cultura para realizarmos um trabalho jamais visto em nossa cidade", afirmou Muniz.

O novo secretário garantiu apoio e incentivo ao setor durante seu mandato. Ele disse que as prioridades de sua gestão serão a entrega do Teatro Municipal de São Gonçalo e a abertura de um canal com toda a classe de cultura para atender às demandas do setor.

"A secretaria de Cultura exerce um importante papel social e de políticas públicas na formação do indivíduo. Artistas e trabalhadores de Cultura precisam e serão respeitados em seu fazer artístico", defendeu.