Público deixa festa em Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 15:55 | Atualizado 03/01/2021 16:04

Rio - Em meio ao aumento do número de casos e mortes pelo novo coronavírus nas últimas semanas no estado do Rio, muitos eventos com grandes aglomerações estão sendo interrompidos, por desrespeitar as medidas de seguranças no combate à covid-19. Na manhã deste domingo (3), uma festa de música eletrônica, em Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste da cidade, foi encerrada pela Secretaria de Ordem Pública (Seop), com apoio da Polícia Militar.

O evento, que contava com a presença de aproximadamente 500 pessoas, acontecia desde a virada de 2020 para 2021, sem interrupção. Segundo a Seop, a maioria dos presentes estava sem máscara e aglomerados, desrespeitando as regras de ouro da pandemia.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na 43ª DP (Guaratiba). Ainda de acordo com a corporação, a ação da Seop para desarticular a festa de música eletrônica contou também com o suporte de equipes do 27° BPM (Santa Cruz). Logo após a chegada dos agentes, o evento foi encerrado. Ninguém foi preso.