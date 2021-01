Defesa Civil trabalhou intensamente nas últimas 24h para atender as ocorrências causadas pelas chuvas Divulgação/Defesa Civil

Por Thuany Dossares

Publicado 03/01/2021 17:15

Rio - As fortes chuvas que atingiram a cidade do Rio, no sábado, resultaram na interdição de 12 imóveis na Zona Norte. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), até a tarde deste domingo, os embargos, que foram feitos pela Defesa Civil, aconteceram nos bairros de Quintino Bocaiúva, Piedade e Cascadura.



As vistorias foram realizadas após o atendimento aos chamados ao 199 (número da Defesa Civil), segundo a prefeitura. A Seop informou que as interdições foram feitas com base na avaliação do risco estrutural dos técnicos da Defesa Civil, que encaminharam a análise aos órgãos competentes para a resolução do problema.



A capital fluminense enfrentou um temporal no primeiro sábado de 2021, que causou diversos diversos pontos de alagamento e bolsões d´água em diversos bairros. A Defesa Civil informou que recebeu 56 chamados por causa das fortes chuvas, feitos pelo canal 199 (de atendimento do órgão) entre as 7h de sábado e às 7h deste domingo.



Dos atendimentos feitos, a grande maioria (25) foi por risco de desabamento. Dos outros pedidos de socorro, 11 foram por ameaça ou deslizamento de barreira e outros 11 por infiltrações ou rachaduras em edificações.



Com a redução dos acumulados de chuva, o município do Rio saiu do estágio de atenção para o de mobilização, nesta tarde, segundo o Centro de Operações da Prefeitura (COR).