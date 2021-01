Jarbas de Oliveira / AFP

Por Thuany Dossares

Publicado 03/01/2021 18:43 | Atualizado 03/01/2021 19:32

Rio - O Exército Brasileiro está investigando o furto de um fuzil em um dos quartéis da Vila Militar, na Zona Oeste do Rio. De acordo com informações que circulam em redes sociais, um soldado, que estava de serviço na madrugada deste domingo teria entregado o armamento para criminosos que estavam num carro.



Em um áudio, um rapaz explica que o "recruta" (termo usado por militares para se referir a agentes novatos) combinou com os criminosos a entrega da arma, que foi feita durante o rodízio entre os soldados que estavam trabalhando durante a madrugada. "Ele foi ali para a passarela, aí o carro encostou e ele entregou o fuzil. Aí o maluco meteu o pé", explicou o homem, que afirma também estar de serviço.



Por conta disso, os comandantes de todos os quartéis da Vila Militar teriam acionado os militares de serviço à comparecerem em suas respectivas unidades de lotação, ainda segundo áudios que circulam nas redes sociais. O objetivo seria descobrir para quem o armamento foi entregue e para onde ele foi levado.



Em nota, o Comando Militar do Leste (CML) informou que um procedimento judicial foi aberto para apurar o fato ocorrido. "O Comando Militar do Leste está empenhado na resolução do caso, ressaltando que o Exército Brasileiro não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita por parte de seus integrantes, repudiando veementemente atitudes e comportamentos em conflito com a lei, com os valores militares e/ou com a ética castrense.