Por O Dia

Publicado 03/01/2021 19:45 | Atualizado 03/01/2021 19:47

fotogaleria

Eduardo Albuquerque, dono da produtora pornô gay Irmãos Dotados afirmou em seu Instagram que foi vítima de um ataque homofóbico. A agressão aconteceu na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde ele passava a virada do ano.Eduardo contou que voltava de uma lanchonete na Avenida das Américas, na madrugada de sábado, quando foi abordado por um rapaz. Segundo o produtor, o rapaz perguntou se ele tinha cigarro e ele respondeu que não fumava. A conversa seguiu até que o rapaz agrediu Eduardo quando descobriu que ele era homossexual."Ele perguntou se eu era do Rio e respondi que era de São Paulo. Me perguntou com o que eu trabalhava e eu disse que produzia filmes adultos. Ele disse: 'legal, deve comer várias gostosas'. Quando eu disse que era gay e trabalha com filmes gays ele disse: 'Pô, cara, tu é maluco, tu é viado? Sai fora'. Eu fique chocado e disse que não tinha entendido, aí ele já me deu um tapão na cara e um murro no meu nariz, do nada", relatou a vítima.O ator e produtor conta que após o acontecido não queria falar sobre o assunto porque ficou mal, mas depois resolver expor. "Eu só pensei em correr e chorar na hora. Um dia, a lei do retorno vai chegar para esse desgraçado", escreveu ele no Instagram.Eduardo afirmou que não foi à delegacia para fazer uma denúncia. Segundo ele, no hotel onde estava hospedado perguntaram se ele queria que acionassem a polícia, mas ele se recusou. "Não ia resolver nada. Só subi para o quarto e chorei".