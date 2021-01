Subestação de Engenheiro Pedreira pega fogo Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 23:11 | Atualizado 03/01/2021 23:21

Um incêndio atingiu a subestação de Engenheiro Pedreira, no ramal ferroviário de Japeri, na Supervia, por volta de 20h48 deste domingo (3). Foi necessário o corte de energia, causando a interrupção no trecho entre Austin e Engenheiro Pedreira.



Por conta do incêndio, passageiros de uma composição tiveram que desembarcar na via férrea, em Engenheiro Pedreira. Em vídeo publicado pelo perfil Japeri News é possível ver o incêndio e o fogo se alastrando. Moradores da região e passageiros ficaram assustados.

Publicidade

Em outro vídeo postado no Twitter pelo perfil Informações RJ, há registro do momento em que a subestação pega fogo, causando pequenas explosões.

Subestação de energia, ao lado da Estação de Trem de Engenheiro Pedreira pegando fogo. — Informações RJ (@Informacoes_RJ) January 4, 2021 A Agetransp, Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, informou que vai analisar se houve falhas no procedimento da Supervia e acompanhar o relatório da concessionária para saber quais foram as causas do incêndio. A Agetransp, Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, informou que vai analisar se houve falhas no procedimento da Supervia e acompanhar o relatório da concessionária para saber quais foram as causas do incêndio.