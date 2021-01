Ação da Secretaria de Assistencia Social no Centro. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 04/01/2021 11:16

Rio - A secretaria municipal de Assistência Social realizou uma ação para acolher pessoas em situação de rua, no início desta segunda-feira (4). A secretária Laura Carneiro esteve no Centro do Rio e em Copacabana para convidar a população de rua para os abrigos e hotéis da cidade.



A secretaria pretende se reunir esta semana com a Fecomércio para viabilizar uma parceria que possa reformar os locais de acolhimentos. "A condição dos hotéis e abrigos são muito ruins atualmente. A gestão anterior não apenas não reformou, como deixou degradar", disse a secretária. "Mas há vagas", completou.



O escritor e ativista Leo Motta, que viveu um período nas ruas, vai trabalhar como assessor da secretaria de Assistência Social. "A população que vive na rua vê o poder público como possibilidade de saída deste inferno. É fundamental esse tipo de trabalho, o resgate da confiança, já que nesse setor da sociedade estava abandonado".



A última gestão da Prefeitura realizou, em outubro, um censo que contabilizou 7.272 pessoas em situação de rua na cidade.