Ex-jogador do Botafogo admitiu estar dirigindo carro; casal foi atropelado e homem morreu Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 04/01/2021 12:38 | Atualizado 04/01/2021 14:45

Rio - Sergio Lemos de Oliveira, pai do atleta Marcinho, ex-lateral do Botafogo, prestou depoimento na 42º DP (Recreio) nesta segunda-feira. Segundo o delegado titular Alan Luxardo, ele confessou que o filho dirigia o carro, mas que não estava bêbado e em alta velocidade. Marcinho prestou depoimento para esclarecer o acidente que causou a morte do professor Alexandre Silva de Lima, na noite do último dia 30, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.





De acordo com a polícia, o casal de professores estavam atravessando a Avenida Lúcio Costa quando foram atropelados. Alexandre morreu na hora e a esposa dele, Maria Cristina José, foi encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca e transferida para uma unidade particular. Maria passou por cirurgia e está estável. Após o atropelamento, o motorista não prestou socorro as vítimas.

Marcinho chegou à delegacia pontualmente às 11h, acompanhado do pai, Sérgio Lemos, que também foi jogador profissional nas décadas de 1970 e 1980 - defendeu o America-RJ. O veículo está no nome de uma empresa na qual Sérgio é sócio. Pai e filho prestaram depoimento durante três horas e saíram sem falar com a imprensa.

Publicidade

O advogado de defesa de Marcinho, Gabriel Habib, afirmou que o acidente aconteceu porque o casal atravessou fora da faixa de pedestres, e estava escuro - o acidente ocorreu por volta das 22h. Em depoimento, Marcinho afirmou que não prestou socorro porque estava em estado de choque e tinha medo de linchamento, já que é constantemente ameaçado pela torcida do Botafogo. O advogado disse que Marcinho garantiu que não estava embriagado e que mantinha baixa velocidade. Ele estaria a 60km/h.



'Foi um acidente inevitável, o casal atravessou fora da faixa de pedestres', diz Gabriel Habib, advogado do jogador Marcinho, que atropelou um homem e uma mulher na última quarta-feira na Zona Oeste.



Crédito: Yuri Eiras / O Dia#ODia pic.twitter.com/28R6MVlANp — Jornal O Dia (@jornalodia) January 4, 2021

Publicidade