Publicado 04/01/2021 14:48

Rio - A Prefeitura do Rio transferiu mais pacientes do Hospital de Campanha do Riocentro, na Zona Oesta da cidade. A atual gestão de Eduardo Paes (DEM) disse ter recebido a unidade de saúde com 42 pacientes, desses, 17 tiveram alta, cinco faleceram, 13 foram transferidos e sete permanecem internados.

De acordo com a prefeitura, o hospital será desativado de forma gradual e a estimativa é que sejam economizados R$ 250 mil por dia com a abertura dos mesmos leitos no Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, Zona Norte.

As transferências dos pacientes do Riocentro foram realizadas para os hospitais Ronaldo Gazolla, Souza Aguiar e Lourenço Jorge. O município afirmou ainda que abrirá 343 novos leitos para o tratamento de covid-19