Pacientes não conseguem atendimento médico no CMS Sir Alexander Fleming Reprodução/Whatsapp

Por Karen Rodrigues*

Publicado 04/01/2021 15:03

Rio - Pacientes do Centro Municipal de Saúde Sir Alexander Fleming, localizado no bairro Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, não estão recebendo atendimento médico há mais de dois anos, por falta de profissionais da saúde na unidade. Funcionários da unidade alegam que estão com os salários atrasados e pedem que os pacientes busquem atendimento na UPA do bairro.

A paciente Maria José Santana, de 90 anos, está desde julho de 2018 tentando ser atendida no CMS de Senador Camará, mas não consegue, pois não há médicos para atendê-la, apenas enfermeiras para pequenos casos. Maria sofre de incontinência urinária, constipação, hipertensão e necessita de receita médica para comprar os remédios.

Publicidade

"Desde julho de 2018, tento marcar uma consulta na clínica da família de Senador Camará e não consigo. Desde que Crivella assumiu a prefeitura, esse problema é crônico. Mais uma vez tentei levá-la lá e a resposta é a mesma, não tem médico", contou o neto da paciente, Fábio Ambrósio.

O neto da Maria disse que levou a avó, nesta segunda-feira, ao centro de saúde e foi informado que ela teria que ir à UPA.

Publicidade

"A UPA de Senador Camará também não tem médico na maioria das vezes, por se tratar de uma unidade da prefeitura. Então, temos que ir para a UPA do governo do estado, porém eles não aceitam o encaminhamento de lá. O descaso é muito grande", disse Fábio.

O caso de saúde da paciente Maria é de risco. Segundo o neto da senhora, ela precisa de acompanhamento médico, devido às complicações de saúde.

Publicidade

"O que passamos aqui com ela é muito complicado, pois a pressão dela sobe muito, ela fica 10 dias sem ir ao banheiro, chora de dores e urina na roupa pela incontinência urinária. Muito complicado. Sobre a pressão, ela pode morrer a qualquer instante, pois teria que ter um médico para acompanhá-la. Sempre que acontece uma emergência temos que pagar uma clínica, pois a saúde pública não nos atende", afirmou.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que o CMS Sir. Alexander Fleming encontra-se em funcionamento.

Publicidade

"Há médicos lotados na unidade, mas recentemente uma profissional entrou em licença para tratamento de saúde e os pacientes dela estão sendo atendidos por outro médico. Todos os pacientes que procuram a unidade são acolhidos, avaliados e direcionados para atendimento de acordo com sua necessidade específica. Pacientes que tenham perfil para atendimento hospitalar são removidos em ambulância para UPAs ou hospitais", afirma a pasta.

Em relação aos salários atrasados dos profissionais de saúde, a SMS disse que a atual Coordenação de Saúde da AP 5.1, responsável pela região, já está trabalhando para fazer um diagnóstico da situação e normalizar todas as pendências existentes, incluindo pagamento da segunda parcela do 13° salário de parte dos profissionais, que, segundo a pasta, é a única que está em atraso.

Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes