Publicado 05/01/2021 00:00

O primeiro verão — e esperamos que último — da pandemia está aí e os comerciantes da orla carioca, assim como todos os outros do país, buscam meios de sobreviver com a crise provocada pelo novo coronavírus. Para enfrentar esses tempos tão difíceis, a Orla Rio, concessionária que administra 309 quiosques, do Leme ao Pontal, oferece mais uma facilidade a seus frequentadores. Durante o mês de janeiro, os clientes que fizerem o pagamento dos pedidos com o aplicativo Ame Digital vão ter 10% de cashback, ou seja, receberão de volta uma parte do dinheiro gasto nos quiosques participantes. A condição vale para o consumo no local, entregas e take away.

"Essa é uma ótima oportunidade para incentivar cariocas e turistas a conhecerem os quiosques e aproveitarem a alta temporada com mais este benefício", diz o presidente da Orla Rio, João Marcello Barreto.

A parceria com a Ame Digital está valendo no mês de janeiro e apenas em quiosques participantes, nas zonas Sul (Leme, Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leblon e São Conrado) e Oeste (Barra e Recreio).

Segundo a Orla Orla, até 2018 foram investidos mais de R$ 133 milhões em obras de revitalização de quiosques e postos de salvamento no Rio.

Pioneirismo

Lançada em 2018, a Ame é uma fintech e plataforma mobile de negócios do Universo Americanas criada para simplificar a maneira como as pessoas e empresas se relacionam com o dinheiro. O aplicativo, pioneiro no programa de cashback no país, permite a qualquer pessoa realizar pagamentos via QR Code pelo celular e oferece mais de 50 funcionalidades, como depósitos e transferências para outras contas Ame, cartão pré-pago, Pix, empréstimos, pagamentos de conta e recarga de celular. O aplicativo Ame está presente nas 1.700 unidades das Lojas Americanas, nos sites Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato, e em mais de 2 milhões de sites e lojas no país.