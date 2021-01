Jovem é morto no portão de casa em Maricá Arquivo pessoal

Por *Thalita Queiroz

Publicado 04/01/2021 16:02 | Atualizado 04/01/2021 16:09

Rio - Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros no portão de casa, na noite do último domingo (3), na Comunidade da Linha, localizada no bairro de São José do Imbassaí, em Maricá. Testemunhas contam que Lucas dos Santos, ativista do movimento Unegro (União de Negras e Negros pela Igualdade), estava sentado na calçada junto com o seu primo, Michael dos Santos, quando dois criminosos encapuzados dispararam várias vezes contra os jovens.



Os bandidos fugiram após o crime e deixaram Lucas e Michael caídos na calçada de casa. Os primos foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá, mas Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Michael dos Santos segue internado.



Moradores da localidade revelaram ao DIA que a região está vivendo uma guerra entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e a milícia. O ataque teria sido uma espécie de "alerta", mas ainda não se sabe o motivo dos jovens terem sido os alvos. Oficialmente, a Polícia Civil ainda apura as circunstâncias do crime.

Lucas dos Santos será enterrado na terça-feira (5), às 10h, no Cemitério Municipal de Maricá.



A Polícia Militar informou que na noite de domingo (3), policiais militares do 12º BPM (Maricá) foram ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal para verificar a entrada de duas pessoas com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo. No local, o fato foi constatado. A ocorrência foi registrada na 82º DP (Maricá) e encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). O caso segue em investigação.



O movimento Unegro RJ lamentou a morte do ativista e afirmou que a vítima não tinha antecedentes criminais, além de frequentar a igreja evangélica na cidade em que morava. Veja a nota na íntegra:

O Partido Comunista do Brasil - Maricá (PCdoB), que Lucas apoiava, também publicou uma nota de pesar em que considera a morte do jovem como uma covardia. O partido relembrou que esta é a segunda morte de um jovem negro militante em seis meses. Confira a nota na íntegra:

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes