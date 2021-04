Por O Dia

A democratização da internet fez com que mais pessoas tivessem acesso ao que acontece na rede. E fez também com que essas pessoas sentissem vontade de tomar conta de sua própria narrativa, que quisessem se ver nos conteúdos produzidos online. Pensando nisso, o historiador Vitor Almeida começou a página 'Suburbano da Depressão', que hoje tem 53 mil seguidores no Instagram.

"A página vai fazer nove anos em agosto de 2021 e foi criada para fazer uma crítica humorada da realidade dos subúrbios cariocas, dos suburbanos e suburbanas. Toda essa depreciação histórica e desvalorização dos nossos bairros trouxe diversos problemas que fizeram com que os moradores dos subúrbios só vissem as coisas ruins dos locais em detrimento de uma "cidade maravilhosa", ou seja, uma vida "ideal" na Zona Sul e mais recentemente na Barra e Recreio", frisa Victor.

Ele também conta que a página abriu várias portas em sua vida. "Um livro foi lançado em 2016 com crônicas e histórias que surgiram na página, com muitas contribuições de comentários e mensagens de seguidores. Participei de duas Bienais do Livro com ele, e também me abriu muitas portas na imprensa e para outros eventos", revela.

Vitor disse que não esperava tamanha repercussão sobre seu conteúdo, e também falou que recebe diversos feedbacks dos fãs. "Hoje, acredito que já tenha alcançado o objetivo principal, que era levantar esse debate sobre a cidade. Muitas pessoas me mandam mensagem para falar o quanto reviram seus conceitos de ser carioca a partir das postagens, e também ajudei outras tantas em seus trabalhos acadêmicos sobre o tema. Eu não esperava tamanho impacto quando comecei. Achei apenas que chegaria a 100 curtidas...", brinca Victor.