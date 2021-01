Ônibus pega fogo na Ilha do Fundão Foto: Reprodução / Twitter

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 19:10

Rio - Um ônibus pegou fogo na tarde desta segunda-feira na Cidade Universitária, Ilha do Governador, Zona Norte. De acordo com um comunicado da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o veículo da linha 936 Fundão x Campo Grande, da empresa Transporte Barra, pegou fogo após pane elétrica.

O acidente aconteceu na Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, próximo ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) e ao Terminal Aroldo Melodia, do BRT. O Corpo de Bombeiros foi chamado às 12h19 para controlar o incêndio. Não houve feridos.