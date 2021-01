Marcinho, ex-Botafogo, deixa a delegacia ao lado do pai Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Lucas Cardoso

Rio - Em depoimento prestado à Polícia Civil nesta segunda-feira, o ex-lateral do Botafogo Marcinho revelou que o casal atropelado por ele no dia 30, no Recreio dos Bandeirantes, teria saído de uma área encoberta por veículos estacionados. De acordo com a fala do atleta, o casal apareceu "repentinamente" fora da faixa de pedestres. O professor Alexandre Silva de Lima, 44, morreu na hora, e a esposa, Maria Cristina José, passou por cirurgia e está internada.

Segundo o documento, Marcinho explica que estava na casa de um primo, no Recreio dos Bandeirantes, na noite do dia 30, quando recebeu um pedido da esposa para ir ao supermercado e comprar itens que seriam usados na ceia de Ano Novo. O acidente aconteceu quando o atleta retornava para casa, na Avenida Lúcio Costa, entre os postos 10 e 11.

Ao passar pelo local, o atleta conta que viu uma movimentação de pessoas e carros estacionados. O casal teria saído entre esses veículos em direção à via. Ainda segundo Marcinho, a mulher parecia tentar puxar o homem de volta para a praia. O ex-lateral do Botafogo garantiu à polícia que não estava embriagado e que dirigia abaixo do limite de 70 km/h definido para a via.

Em justificativa à ausência de socorro, Marcinho disse percebeu um início de aglomeração em volta do carro e saiu do local por medo de linchamento.