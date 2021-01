Geral - A volta as aulas registra pouca adesao na manha desta terça-feira. É pequeno o retorno de alunos do 9 ano as escolas da Rede Municipal do Rio. Na foto, Escola Municipal Clovis Bevilaqua, em Olaria, zona norte do Rio. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 20:47

Rio – A internet na rede municipal de ensino do Rio foi restabelecida após uma reunião, nesta segunda-feira, entre as secretarias municipais de Educação, de Fazenda e a empresa Claro. Profissionais da Educação, pais e alunos poderão voltar a usar o serviço e realizar as matrículas para 2021. A inscrição será recebida somente pelo site www.matricula.rio

"Conseguimos resolver essa questão no nosso primeiro dia útil de trabalho junto com o secretário Pedro Paulo. Essa é uma medida muito importante para a nossa rede, que terá condições de fazer o processo de matrícula da maneira adequada", explica o secretário de educação Renan Ferreirinha.

Nesta terça-feira, inicia o período de inscrição de crianças nas creches. A volta da internet foi um dos principais pedidos de diretores e profissionais da Educação nos últimos dias, visto que o serviço de dados é fundamental para a realização de matrículas e funcionamento das unidades escolares, que reabrem administrativamente nesta terça, com horário reduzido por causa da pandemia.

"Nossa gestão quer e vai estar próxima da rede, acompanhando o dia a dia e ouvindo de perto a comunidade escolar. Amanhã, retomamos o processo de matrícula e vamos seguir trabalhando para que as matrículas dos nossos estudantes sejam feitas com muito sucesso", afirma o secretário, que nesta manhã, visitou a Escola Municipal Osmar Paiva Camelo, na Maré, Zona Norte do Rio.