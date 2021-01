Teste de covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 12:17 | Atualizado 06/01/2021 12:18

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou que, a partir da próxima semana já será possível, o agendamento do teste de coronavírus pelo telefone, por meio da Central 1746 e, em breve, também pelo aplicativo covid-19, que estará disponível nas lojas de aplicativos para iOS e Android. De acordo com a prefeitura, o objetivo é realizar a testagem em massa de 450 mil pessoas. A previsão é que sejam realizados 1,5 mil testes por dia em todas as unidades de saúde.



Em entrevista à TV Globo, nesta quarta-feira, o secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que pessoas que apresentem sintomas da covid-19 vão poder fazer a autonotificação por meio do aplicativo.

“A gente montou um aplicativo, que está disponível na loja da Apple e vai entrar provavelmente no Android agora essa semana para que as pessoas possam fazer a sua autonotificação”, afirmou o secretário à reportagem.

Soranz garantiu que a partir da próxima segunda-feira (11), a população já vai poder o fazer o agendamento pelo 1746. "Elas podem ligar, reportar que têm os sintomas, de quando foram esses sintomas, qual o tipo de sintomas que elas tiveram, para que a gente possa fazer uma ligação para esse paciente, avaliar se tem necessidade de teste ou não e fazer o principal, que não foi feito nessa pandemia, que é o rastreamento dos contatos", completou.