Publicado 06/01/2021 12:07

Rio - O ingresso de novos alunos para o ano letivo 2021 no Colégio Pedro II será realizado inteiramente por sorteio. A medida anunciada pela Coordenação do Processo de Seleção e Classificação de candidatos a novos alunos para o Colégio Pedro II visa preservar os candidatos diante do contexto da pandemia de Covid-19. A novidade altera a forma de seleção de candidatos ao 6º ano do ensino fundamental e à 1ª série do ensino médio regular e integrado, que nos anos anteriores era realizada por aplicação de prova.

A seleção ocorrerá entre os meses de fevereiro e maio, com os sorteios sendo realizados de forma virtual. O início do ano letivo 2021 está previsto para 4 de agosto.

Serão oferecidas vagas para os Grupamentos III e IV da educação infantil, 1º, 2º e 6º anos do ensino fundamental, 1ª série do ensino médio regular, 1ª série do ensino médio integrado (cursos técnicos em Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Instrumento Musical e Meio Ambiente) e Proeja (Assistente Administrativo, Técnico em Administração e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática). O número total de vagas e oferta por campus será divulgado com a publicação dos editais.

Demais informações relativas à realização do concurso como período de inscrições, procedimentos, critérios, documentação, confirmação das datas de realização dos sorteios e afins serão disponibilizadas através de edital, a ser divulgado a partir do mês de fevereiro de 2021, na página de concursos do CPII

Candidatos devem ter CPF



A inscrição no sistema de concurso só poderá ser feita apresentando o CPF do candidato, conforme comunicado emitido pela Proen. Portanto, para realizar a inscrição no concurso todos os candidatos devem ter número de CPF. Os responsáveis também devem providenciar documento oficial com foto do candidato, caso ainda não possua esse tipo de documento.

Retomada do Processo Seletivo 2020



No mês de janeiro, a Proen prevê a retomada dos cronogramas dos processos seletivos de 2020. Dessa forma, está prevista a continuidade das reclassificações e das convocações para matrícula dos candidatos ao 6º ano e ao ensino médio, assim como o sorteio de vagas ociosas do 3º e 4º ano do ensino fundamental, que será realizado de forma virtual. Segundo a Proen, o objetivo é que estes novos estudantes possam iniciar o ano letivo 2020 em 8 de fevereiro, assim como os demais estudantes matriculados na instituição.

