Eduardo Paes visita Hospital Ronaldo Gazolla,em Acari Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 13:38

fotogaleria Rio - O calendário do ano letivo de 2021 da rede municipal de Educação do Rio já foi divulgado . No entanto, o prefeito Eduardo Paes afirmou, nesta quarta-feira, que a volta às aulas presenciais ainda está sendo avaliada pelo comitê científico da prefeitura. As atividades, de forma presencial ou virtual, começará em 8 de fevereiro e terminará em 17 de dezembro.

Alunos da rede público e privada estão sem aulas presenciais desde março do ano passado, quando a prefeitura passou a adotar regras mais rígidas de isolamento social.

Publicidade

"Um conselho de especialistas vai definir de maneira adequada como será essa retomada das aulas. Mas defendo, de maneira muito forte, que não parece compreensível termos shoppings e praias abertas e termos escolas fechadas. As nossas crianças já sofreram demais. Obviamente vou respeitar aquilo que os especialistas disserem. Mas vamos trabalhar para as crianças voltarem a estudar (presencialmente) com todas as regras. Adoraria ter um posicionamento de como será o esquema. Mas ainda não temos", afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, definiu que o calendário acadêmico da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Rio terá 202 dias, dois a mais que o mínimo necessário.



"Neste momento, estamos focados no processo de matrículas e em planejar 'como' as aulas vão voltar. Para isso, estamos estruturando o protocolo sanitário junto com a Saúde, o sistema integrado de monitoramento de casos e um plano de contingência para dar segurança ao retorno presencial das aulas. Em breve, vamos consultar o Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19, além de continuar ouvindo a comunidade escolar, para definir a data da volta presencial. O fato é que dia 8 de fevereiro começa o nosso ano letivo", disse Ferreirinha.

Publicidade



Um dia após sua posse, o prefeito garantiu que o retorno das aulas seria feito com cautela . "Vamos fazer isso tomando os devidos cuidados. Professores em idade de risco e com comorbidades, tudo isso vamos olhar com muita atenção, esperando que a vacinação também possa trazer essa tranquilidade", disse.

Na gestão de Crivella, volta às aulas teve pouca adesão



Em novembro do ano passado, alunos do 9º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação puderam retornar às escolas. No entanto, o que se observou, foi uma baixa adesão e pouquíssimos alunos marcaram presença.



O retorno não era obrigatório e alunos podiam optar por seguir com o ensino remoto. A medida foi apenas para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental - 9º ano, último ano do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e do Carioca 2 (projeto de correção de fluxo) das escolas públicas municipais cariocas. Professores, alunos e demais profissionais de Educação que tem comorbidades não precisaram voltar para as aulas presenciais.

Publicidade