Por O Dia

Publicado 07/01/2021 10:37 | Atualizado 07/01/2021 10:38

Rio - A Polícia Civil do Rio identificou três supostos autores de ataques aos comércios e ônibus em Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nesta terça-feira, criminosos jogaram uma bomba dentro do supermercado Vianense, com funcionários e clientes do lado de dentro, e atearam fogo em carros