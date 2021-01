Criminosos atearam fogo em carro no bairro Imbariê, em Duque de Caxias Divulgação/Twitter

Publicado 05/01/2021 15:13 | Atualizado 05/01/2021 17:47

Rio - Um clima de guerra se instaurou no bairro Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio, no começo da tarde desta terça-feira (5). Criminosos jogaram uma bomba dentro do supermercado Vianense, com funcionários e clientes do lado de dentro, e atearam fogo em carros. De acordo com testemunhas que estão no local, ninguém ficou ferido.



O crime teria sido uma retaliação pela morte de um traficante da região, supostamente morto por policiais militares. Moradores relataram nas redes sociais que os criminosos deram ordem para que comerciantes do bairro fechassem as portas.

Veja o vídeo divulgado por moradores:

A plataforma Fogo Cruzado informou que o serviço de trem na estação Imbariê e Vila Inhomirim estão temporariamente suspensa por causa de um tiroteio na localidade. A informação foi publicada às 13h34.

Nas redes sociais, os moradores afirmam que o clima é de pânico. Um perfil divulgou imagens de um veículo em chamas e afirmou ter sido de autoria de criminosos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve até o local para conter as chamas.

A Polícia Militar informou que, nesta terça-feira (05), policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) foram mobilizados para conter ações de instabilidade na região de Imbariê, em Duque de Caxias. Uma delas envolvia um carro incendiado por criminosos, na Avenida Coronel Sisson. Em seguida, os policiais foram acionados para verificar possível ação criminosa em um supermercado da região.

Segundo informações preliminares, um motociclista teria acionado dois artefatos que explodiram próximo ao estabelecimento comercial, fugindo em seguida. Equipes do 15º BPM permanecem no local fazendo o policiamento ostensivo. As ocorrências foram encaminhadas para a 62ª DP (Imbariê).

Procurada, a assessoria de imprensa da rede de supermercados Vianense disse estar averiguando o ocorrido.