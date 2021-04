Por O Dia

Publicado 11/01/2021 00:00 | Atualizado 12/01/2021 18:17

Praias naturistas são áreas onde a nudez social é permitida. A praia do Abricó, única oficialmente naturista na cidade do Rio de Janeiro, vem sofrendo com falta de fiscalização e infraestrutura, o que prejudica a segurança de seus frequentadores.

"A gente tava pedindo no Projeto de Lei é atuação policial permanente. Que tivesse lá dois policiais fazendo plantão em todas as praias de nudismo do Rio de Janeiro (estado), não só na Praia do Abricó. Mas nas praias que são oficiais daqui, que são Praia do Abricó, Praia Olho de Boi (Búzios), e Praia Brava de Cabo Frio", conta Pedro Ribeiro, Presidente da Federação Brasileira de Naturismo (FBrN) e secretário da Associação Naturista de Abricó (ANA). Ele se refere ao Projeto de Lei 845/2015, que regulamenta a segurança nas praias naturistas, de autoria do deputado Carlos Minc (PSB).

Preconceito

Pedro Ribeiro ainda denuncia que preconceito é outro problema que incomoda os praticantes do Naturismo, inclusive onde não deveria existir. Segundo ele, no dia 16 de dezembro de 2020, em sessão ordinária de votação do projeto de lei, várias piadas foram feitas por deputados da ala mais conservadora da casa.

"O preconceito continua o mesmo, passaram cinco anos e o preconceito em relação ao Naturismo, continua. Ninguém sabe o que é", diz o Presidente da federação, explicando que não teve permissão de explicar o propósito Naturista e o projeto foi rejeitado por 24 votos contra e 22 a favor, e arquivado.

Pedro também ressaltou que o policiamento ajudaria inibir falsos pessoas cujo comportamento é inapropriado, o que prejudica banhistas que estão com crianças, e que seguem todas as regras do local. "São pessoas que frequentam a praia, e tem problemas de comportamento. Se comportam de maneira que é totalmente contra os estatutos, as regras da filosofia Naturista, como a prática sexual, por exemplo, que é ilegal, é crime. Por isso precisaria ter um policiamento permanente, para inibir esse tipo de comportamento. Um policiamento presente, ostensivo, como se faz em Copacabana, como se faz em várias outras praias", revela.

PM diz que atua

Procurada pela redação, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o policiamento na praia do Abricó é projetado em cima do acompanhamento das manchas criminais locais. A região, localizada entre Recreio e Grumari, é uma praia pequena, de acesso restrito aos praticantes do Naturismo, cujo número de frequentadores é menor em comparação a outros trechos de praia, e apresenta baixos índices de criminalidade. E que o policiamento no perímetro conta com equipes em viaturas e moto patrulhas, que circulam naquele trecho, além de receber o reforço empregado na Operação Verão.

Nova tentativa

O deputado Carlos Minc, autor do Projeto de Lei, disse que explicou os fundamentos Naturistas, mas alguns deputados votaram contra, "alegando que estariam tirando policiais de áreas onde havia necessidade deles, para deslocá-los para uma área onde iam 'tomar conta de peladão'". Minc reencaminhará o projeto para votação. "O projeto foi pro arquivo ano passado. Mas esse ano eu vou reapresentar de uma forma mais clara, deixando claro que o projeto é, exclusivamente, para colocar um cartaz e orientar", diz. O deputado explicou ainda que a ideia é que policiais que já passam por aquela área façam a fiscalização da praia.