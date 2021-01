Os e-boxes da Vila Cruzeiro estão instalados na sede da ONG Centro de Desenvolvimento Humano Atitude Social Fernanda Vidoti / Duvulgação

Por MH

Publicado 17/01/2021 03:00

Rio - Moradores da Vila Cruzeiro passaram a contar com um serviço de caixa postal inteligente para receber compras feitas pela Internet, os e-boxes. A ideia, desenvolvida pela Clique Retire em parceria com o Centro de Desenvolvimento Humano Atitude Social, vai ajudar quem é da favela do Complexo da Penha e tem pacotes, mercadorias ou correspondências para receber, mas nem sempre pode contar com os serviços dos Correios por causa de restrições no CEP.



Os e-boxes estão instalados na sede da Atitude Social, na Estrada José Rucas, 1.266. Por enquanto, eles estão funcionando em fase de testes. Com isso, a Vila Cruzeiro se tornou a primeira favela do Rio a ter os e-boxes.



"Vamos poder passar a comprar mais pela Internet. Muitas vezes, precisamos de algum produto e não encontramos em loja física. Ou desistíamos ou encarávamos toda a dificuldade (e gasto) de ir buscar", conta Carla Martins da Costa, de 21 anos, moradora do conjunto de favelas da Zona Norte do Rio.

De acordo com levantamento feito pelos institutos Data Favela e Locomotiva, 1/3 dos consumidores que moram em favelas do país fazem compra pela Internet, mas não conseguem receber seus produtos.

Em muitos casos, quando uma encomenda é destinada à região sem atendimento postal, ela acaba parando ao longo do caminho, retida em um centro regional de distribuição ou, com um pouco de sorte, em uma agência, infelizmente muitas vezes longe da residência do morador. Depois do longo deslocamento até o local, o morador frequentemente ainda enfrenta longas filas.

"A iniciativa na Penha, apesar de recente, já é um sucesso, e nos encoraja a avançar imediatamente para centenas de comunidades. É com muita alegria que fazemos esse movimento. Enquanto crescemos, ajudamos pessoas de forma sustentável", comemora Gustavo Artuzo, diretor executivo da Clique Retire.



Os interessados em usar o e-box devem procurar a Atitude Social para fazer uma assinatura, que pode ser mensal (R$ 19,90) ou anual (R$ 199,90). O primeiro mês de uso é gratuito e os moradores da Vila Cruzeiro têm 10% de desconto. Parte da renda arrecadada com as assinaturas será revertida para a ONG.

"Empresas com olhar social fazem muita diferença para quem passa tão despercebido, ainda mais num momento de alto desemprego", defende Sandra Vieira, diretora-presidenta da Atitude Social.

COMO PARTICIPAR

1. Cadastrar-se na Clique Retire através da Atitude Social (Estrada José Rucas, 1.266)

2. Ao realizar a compra pela Internet, o cliente coloca seu código pessoal ao lado do seu nome e usa o endereço da empresa no Rio: Rua Deputado Ulysses Guimarães, 15 – Complemento: Metrô Estácio Clique Retire – Cidade Nova – CEP.: 20211-225

3. Quando o produto chega, a Clique Retire envia um aviso por SMS e o prazo para retirada é de até 72 horas

4. A partir de então, é só se dirigir ao e-box escolhido, utilizar o QR Code recebido para abrir o compartimento e retirar o produto comprado