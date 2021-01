Homem é preso por ter matado a esposa no Espírito Santo Foto: Reprodução / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 20:02 | Atualizado 15/01/2021 20:03

Rio - Um homem foi preso, nesta quarta-feira, acusado de matar a esposa. O crime aconteceu em Cariacica, no Espírito Santo, em 2002. Desde então, o criminoso é foragido da Justiça.

Ele foi encontrado em Botafogo, na Zona Sul do Rio, após monitoramento do setor de inteligência da Polícia Civil. Segundo as investigações, ele teria atirado várias vezes contra a esposa no trabalho dela por estar inconformado com problemas conjugais do casal. Contra ele, havia sido expedido um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio triplamente qualificado.