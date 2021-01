Criminoso foi preso nesta sexta-feira por agentes da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, do Centro (DEAM/ Centro) Google / Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 21:10 | Atualizado 15/01/2021 21:11

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira, um homem, de 20 anos, que não teve o nome divulgado, suspeito de praticar um roubo na Tijuca, Zona Norte da cidade, no ano de 2019. De acordo com as investigações, o homem era foragido da Justiça e tinha sido condenado a quatro anos no regime aberto.

Ele foi preso por agentes da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, do Centro (DEAM/ Centro), no bairro do Lins, também na Zona Norte.