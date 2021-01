Material estava em vários depósitos no Terreirão Divulgação / Polícia Militar

Rio - Uma ação conjunta entre a Polícia Militar, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) e o Ministério Público estadual (MPRJ) apreendeu, nesta sexta-feira, uma grande quantidade de produto pirata no Recreio, na Zona Oeste do Rio. O material estava em depósitos na comunidade do Terreirão.

De acordo com a PM, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), do IX Juizado Especial Criminal da Capital (Barra da Tijuca) e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ apreenderam os produtos através de uma ordem judicial de repressão.

Material apreendido:

. 322 volumes contendo roupas, calçados e bolsas

. 1 placa de veículo

. Notas fiscais

. 1 caderno de anotações

. 3 HDs

Os produtos foram levados para a 42ª DP (Recreio). Não há informações de presos.