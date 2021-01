Arma é usada em áreas de guerra e é capaz de derrubar helicópteros e destruir carros-fortes Divulgação / Polícia Militar

Rio - PMs do 39° BPM (Belford Roxo) apreenderam, na noite desta sexta-feira, uma arma de guerra no município da Baixada Fluminense. Trata-se de uma metralhadora calibre .30, que é usada em áreas de conflitos e capaz de derrubar helicópteros e destruir carros-fortes.

De acordo com a Polícia Militar, a metralhadora estava com dois suspeitos, um de carro e outro de moto, no bairro Santa Teresa. A corporação disse que os agentes do 39° BPM estavam patrulhando a Estrada Antônio dos Réis Carneiro, quando foram atacados por eles e houve confronto. A dupla foi baleada e levada ao Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiu aos ferimentos.

Além da metralhadora, os suspeitos também estavam com duas granadas, dois radiotransmissores e drogas. Os veículos que estavam com eles também foram apreendidos. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Equipe do #39BPM atuando no bairro Santa Teresa, em Belford Roxo, foi atacada por criminosos. No confronto, dois indivíduos foram baleados e socorridos ao HMBR, com eles os policias apreenderam uma metralhadora Madsen cal..30, duas granadas, dois rádios transmissores e drogas. pic.twitter.com/6xwul6Xuh6 — @pmerj (@PMERJ) January 16, 2021